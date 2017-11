Keskkonnaagentuur võitleb keskkonna eest origamidega

Origami on iidne paberivoltimise kunst, mis pärineb Jaapanist. Origamide valmistamine arendab käelist tegevust, rikastab fantaasiat ning selle tulemus pakub ilu. See on ka hea viis, kuidas taaskasutada paberit, andes vanale paberile uue ja ilusa elu. Koos voltida, ökomärgiseid vaadata ning keskkonnasõbralikkusest rääkida saab näiteks tööõpetuse, käsitöö või kunstiõpetuse tundides.

