Vahekokkuvõte: teatrivõhiku tööd soovib juba üle 300 inimese

Teatri tegijatel on soov katsetada, mis juhtub inimesega, kes vaatab ühe aasta jooksul ära kõik Eesti kutseliste teatrite lavastused. Neid on kokku umbes 200. Eksperimendiga tahetakse anda kõrvalpilk Eesti teatrifenomenile ning avada teatri tegijate, kriitikute ja vaatajate vahelisi suhteid. Katsetusest sünnib dokumentaalfilm.

Paul ja Paavo Piik avaldasid ERR Menule, et praeguseks on neile laekunud juba 330 inimese täidetud avaldused ja videotervitusi on saabunud 140.

