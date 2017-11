Sennahoi ja Nurrnopsu viivad Põhjamaa maagiasse

Ühtlasi saavad lapsed joonistada, katsuda pehmet raamatutegelast Sennahoid ning koju kaasa ka pisikese meene. Peale esitlust on peredel võimalus tähistada isadepäeva või lihtsalt pühapäeva jätku raamatupoe kohvikus, mille kokad küpsetavad spetsiaalselt selleks ürituseks Nurrnopsu pannkooke.

Tegemist on noore Eesti autori südamliku ja põneva raamatuga seiklustest põhjamaises metsas, kus kohtuvad hoolitsev Nurrnopsu ning männi otsa maja ehitav Sennahoi. Ühtäkki tõuseb metsas torm, virmalised on kadunud ja udu sees hakkavad segadust külvama salapärased uduhaldjad.. See on vaheldusrikas, pisut maagiline põhjamaine maailm, mis kätkeb endas nii vanade eestlaste kombeid kui mõjutusi Jaapanist ja Skandinaaviamaadest.

Kevadel ilmub “Sennahoi ja Nurrnopsu. Üks põhjamaa lugu” ka poola keeles.