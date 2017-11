Uus artist AURA avaldas debüütsingli "Miljoneid"

AURA on noor lauljanna Tallinnast. Hetkel on ta inspireeritud eelkõige elektroonilisest muusikast, olles kirjutanud sahtlisse laule juba pea kümme aastat.

AURA on pärit hobusekasvatajate perest, tunnetades seetõttu tugevat sidet loodusega. Ka muusikas meeldivad talle teatud õhulisus ja mängulisus. Talle meeldib mõelda, et muusikas peab olema kuulda tuult.

Kui produtsendid Peter Põder ja Allan Kasuk pakkusid lauljatarile laulu "Miljoneid", teadis ta, et see on midagi just temale. Laul räägib ühestainsast kohtumisest, mille juurde mõtted ikka ja jälle tagasi tulevad.