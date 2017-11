Noortebändiga proovis: Inger tõestab, et korraliku prooviruumi võib saada ka keldrist

Inger kutsus ERR Menu kitsasse prooviruumi, kuhu on mahutatud nii trummikomplekt kui ka klaver. "On väike küll, aga saab kõik asjad tehtud. Alguses oli see üldse kelder, aga ma ütlesin oma isale, et mul oleks vaja prooviruumi, kus harjutada, lõpuks ma selle saingi," rääkis Inger kohast, kus tema peamiselt proove teeb.

Ingeri perekonnas on palju muusikuid, kuid graafiku järgi veel ruumi jagama pole pidanud. "Kellel vaja, see tuleb ja harjutab," rääkis laulja. Mõneruutmeetrisesse prooviruumi on olude sunnil mahutatud lausa kaheksa inimest.

Kuna Inger on sooloartist ning saab proovid tehtud ka ainult kitarri abiga, on tema hinnangul suureks eeliseks, et võib oma prooviruumi püsti panna kasvõi koolis.

Üksi lavaleminekut Inger ei karda. "Ma olengi iseloomult selline arglik, üksinda. Ma olen harjunud sellega," tõdes ta.

Inger tõdes, et ühed tema suurimad poolehoidjad tulevadki koolist ning Noortebändi konkursil hoiavad talle pöialt ka õpetajad. Seetõttu usub laulja, et koolis ei vaadata viltu ka sellele, kui ta võistluse pärast mõnest tunnist viilima peab. "Ma arvan, et nad ei pahanda, pigem nad on uhked mu üle. Ma vähemalt loodan nii," ütles ta.

Muusika avastas Inger enda jaoks 15-aastaselt, alustades oma karjääri Youtube'is kavereid tehes. Nüüd loodab muusik, et kunagi on tema laulud need, mida kaverdama hakatakse. "Ma olen jõudnud sinna, mida ma kolm aastat tagasi veel ei mõelnud. Väga palju on toimunud, see on hästi tore olnud," kirjeldas Inger oma teekonda muusikuna.