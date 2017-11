ERR Menu soovitab nädalavahetuks head tantsukunsti ja muusikat

1. Laupäeval, 11. novembril kell 19.00 leiab KUMU auditooriumis aset tantsuetendus "Õed - 11 aastat hiljem".

2003. aastal tõi Haugen Productions lavale tantsulavastuse "Õed", mida esitati Norras kolme aasta jooksul kokku 180 mängukorda 25 000 inimesele. "Õed – 11 aastat hiljem" on iseseisev järg lavastusele lähedatest peresuhetest ja õdedest. Praegu ehk siis 11 aastat hiljem tantsivad õed Liv Hanne ja Anne Katrine endiselt, küsides endilt ja oma viielt allesjäänud tädilt, kuidas elu praegu tundub? Kuidas on ema ja õe surm neid kõiki mõjutanud? Soov heita veel kord lähipilk perestruktuuridele, nüüdse fookusega vananemisel, kaotusel ja surmal kui elu loomulikel osadel, on lavastuse loomise motivaatoriteks. Lavastusega koos on valminud ka film, installatsioon, muusika ja raamat.

2. Maarja küla heategevuskontserdid "Kuula, palun!" toimuvad 12. novembril Tartus Vanemuise suures majas ja 13. novembril Tallinnas Vene Teatris. Maarja küla kontsertide traditsioon sai alguse aastal 2002, üsna kohe pärast küla sündi ning tänavune 15. kontsert jääb ka sarja viimaseks.

Kontserdist saadud tulu on kasutatud väga erinevate vajaduste rahuldamiseks – selle raha eest on ehitatud, muretsetud erinevaid vajalikke asju ning panustatud elanike haridusse ja heaolusse. Tänavu laulavad näitlejad selle nimel, et Maarja küla saaks Kiidjärve metsade vahele parema internetiühenduse.

Maarja küla toetuseks laulavad: Hannes Kaljujärv, Saara Kaljujärv, Ivo Linna, Raivo E. Tamm, Peeter Volkonski, Liis Lass, Katrin Pärn, Karol Kuntsel, Juss Haasma, Priit Strandberg, Imre Õunapuu, Britta Soll, Alo Kurvits, Andres Raag, RAMMM, Mihkel Tikerpalu, Diana Klas, Tanel Jonas, Jaanus Tepomees, Saara Nüganen, Ott Raidmets. Jüri Aarma jt. Eriliseks teeb kontserdi seegi, et näitlejaid saadab sama saatebänd Toomas Lunge juhatusel, kes tegi seda esimesed kümme aastat.

3. Laupäeval toimub Kultuurikatlas Noortebänd 2017 finaalgala, kus selgub noorte muusikute laulukonkursi 17. võitja. ERR Menu teeb sündmusest otseülekande.

Tänavuses finaalis võistlevad MIR, INGER, Rainer Ild, Nora’s Closure ja Hommage.

Oodata on üllatusesinejaid ning lisaks astub finaalgalal üles Noortebänd 2016 võitja The Notes.

4. Seriaalihuvilised võiksid Netflixist üles otsida juba kultuslikuks saanud sarja "Stranger Things", mille teine hooaeg on suure tormiga maailma vallutanud. Tegemist on 1980. aastatel toimuva südmustikuga, mis viib vaataja veidi unenäolisse ulmesse, põimides stiilipuhta retro ülimalt huvitavate karakteritega.

Teine hooaeg viib vaataja tagasi Hawkingi väikelinna, kus peategelastega juhtuvad õige kummalised sündmused.