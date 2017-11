Neljapäeval jõuab Tallinna Raekoja platsile jõulukuusk

Tallinna kesklinna valitsusele laekus tänavu 14 kuusepakkumist, kuid nende seast paraku sobivat jõulupuud ei leitud – kas oli puu liiga hõre või selle võra ebaühtlaselt arenenud. Nii tuli pöörduda tagasi eelmisel aastal pakutud kuuskede juurde, mille hulgas oli mitu nõudmistele vastavat puud. Lisaks kuuse enda väljanägemisele on oluline seegi, et kasvukoht oleks ligipääsetav ega jääks Tallinnast liiga kaugele. Vääna-Jõesuust pakutud kuusk vastab neile tingimustele.

