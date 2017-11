Galerii: "Müstiline Venemaa" tähistas juubelit avaliku salvestusega

Igal pühapäeval kell 11.20 kõlab Vikerraadio eetris Venemaa ajaloole pühendatud saatesari "Müstiline Venemaa", mis käsitleb erinevaid külgi ja epohhe Venemaa ajaloo algusest kuni 20. sajandini. Vaatluse all on nii poliitiline ajalugu kui ka kultuurilugu. Sari on korduvalt valitud kuulajate lemmiksaateks, viimati Vikerraadio 50. sünnipäeva kuulajaküsitluses tänavu aprillis.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel