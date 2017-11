Marek Strandbergi kodus vudib kuus siili

Alatoitunud siilid kaaluvad vaid mõnisada grammi, ühingu liikmed annavad oma parima, et loomakesed elule turgutada, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Strandbergi sõnul ei ole hädas olevate siilide puhul tegemist loodusliku valikuga. "Looduslik valik on siis, kui ta on Kakerdaja rabas või Alutaguse metsas ja toimetab oma tarkusest. Lahkamisedki, mis on tehtud, viitavad, et nende hädad tulevad inimesest," ütles mees, kellel on kodus praegu kuus siili.

Strandberg rõhutas, et siilile tuleks läheneda kinnastes ning talle ei tohiks mingil juhul anda söögiks lehmapiima. Küll aga meeldivad siilidele kassikonservid. Terveks ravitud siilid lastakse tagasi loomulikku keskkonda.

Strandberg rõhutas, et ei aita siile seetõttu, et on just selle loomaliigi eriline fänn. "Pigem, et mis on inimese tähelepanu ja hoiak linnakeskkonnas elavate loomade suhtes," põhjendas Strandberg.