Seitsmeaastane Jakop tutvus Aafrika koolidega: need olid nagu vanad laudad

"Ma lootsin näha Aafrika loodust, nagu näeb loodusfilmides. Palju häid puuvilju lootsin süüa saad ja lootsin näha, kuidas inimesed elavad seal," rääkis Reinold oma ootustest enne Aafrikasse sõitmist. Kohale jõudes selgus, et nii mõnigi ootus kujunes arvatust teistuguseks, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Reinoldi reisi peamiseks sihiks oli tutvuda Ghana koolidega. Kuigi Jakop oli koolide välimuse osas pigem kriitiline, tõdes ta, et käiks ka ise hea meelega Aafrikas koolis. "Nad peavad varem minema, neil on rohkem tunde ja nende koolis näevad välja nagu mingid vanad laudad," kirjes Jakop, kuid tõi välja, et sealsete laste vahetunnid on pikemad ning aega saab veeta õues mängides.

Naise sõnul olid tunnid intensiivsed ja õpetajad tihti emotsionaalsed. "Miks on nende jaoks kool väga oluline ja lapsed väga-väga tahavad koolis käia, sest nad üsna varakult saavad aru, et see on nende ainus võimalus natukenegi paremini elada," rääkis Reinold.

Jakop jõudis tutvuda ka nii mõnegi kohaliku lapsega. "Ega lastel pole alati keelt väga vaja, nad tegutsevad koos ja selle jaoks ei ole alati vaja rääkida," tõdes Elina Reinold.

Reinold kinnitas, et kohalikud olid väga sõbralikud ja otsisid elust rõõmu. "Kõige selle raske elu juures nad naeravad üsna palju," ütles Reinold.

Reinoldi ja tema poja seiklustest valmib peagi dokumentaalfilm, mis on ETV eetris detsembri alguses.