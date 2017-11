15-aastane koolipoiss õmbleb endale ise filmidest inspireeritud kostüüme

"Ma olen üsna kindel, et see tuleb isalt. Mõni aasta tagasi hakkas huvitama, vaatasin filme ja mõtlesin, et see kostüüm on päris huvitav, võiks ise teha," meenutas Hans, kuidas ta õmblemise enda jaoks avastas, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Hansule meeldibki eelkõige filmidest inspireeritud kostüüme õmmelda. Korraliku kostüümi õmblemine võtab poisil umbes kuu aega. Oma loomingut armastab Hans ka tänaval kanda. "Lahe on vaadata inimeste reaktsiooni, mis nad teevad, kui tänaval koll vastu tuleb," naeris Hans.

Tema isa Henrik Guthan meenutas, et alustas ise õmblemisega vajaduse tõttu. "Tol ajal, kui mina olin temavanune, olid võimalused asju saada palju väiksemad, see oli pragmaatiline, kui oli vaja midagi ägedat selga saada, siis pidi ise õmblema," selgitas Henrik, kes õmbleb siiani.

Lisaks Hansule õmbleb ka tema vend Hugo Henri Guthan "Meil õmblevad kõik ühel või teisel moel. Ka ema on õmmelnud ja kolm tüdrukut," rääkis isa Henrik, kes kiidab laste hobi.