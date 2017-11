Perearst ETV-s algavast haiglasarjast: põhjanaabrid on kihvti asja teinud

"Mul oli hästi uhke, et meie Põhjanaabrid on nii kihvti seriaali teinud, mulle hästi meeldis. Loomulikult on see ilukirjanduslik seriaal, seal on kangelastegu, intriig, head ja pahad," kirjeldas Martinson ETV saates "Ringvaade".

Martinson, kes on töötanud Soomes arstina, ütles, et arstitöö on oma põhiolemuselt sarnane üle maailma. Seriaalis jälgis Martinson eelkõige meeskonntööd. "Mida ma vaatasin, on meeskonnatasandid. Kuidas õdede meeskond oli hästi juhitud, kuidas nad töötasid, kuidas igal ühel oli oma paik," kirjeldas Martinson.

Naine lisas, et kui meeskonnatöö on Soome haiglates pigem tugev, siis sarjas oli see kunstlikult intriigidesse mässitud. "Teise töö eest lugupidamine oli selles süsteemis tollel ajal selgelt sees ja mina ei usu, et see on kadunud," arvas Martinson.

Draamasarja tegevus toimub ühe suurlinna keskhaigla erakorralise meditsiini osakonnas, kuhu jõuavad keerulised ja sageli kummalised meditsiinilised juhtumid. Kvaliteetdraama jälgib traumaosakonna nelja särtsaka õe, Iirise, Joanna, Marleena ning Lenita töö- ja eraelu, tuues ekraanile ka nende patsientide südamlikud lood. Nii saavad vaatajad osa elust, mis pakub nii nuttu kui ka naeru.

"Pulss" alustab ETV ekraanil täna kell 22.10.