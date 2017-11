Tanel Padar bluusist: ei jõudnudki pensionipõlve ära oodata

"Bluus on mind saatnud juba aastaid," rääkis Tanel Padar. "16 aastat tagasi andsime ansambliga Speed Free välja albumi "Woman Knows". Otsustasime tol ajal bändikaaslase Ülo Kriguliga, et tahaksime esialgu teistsugust muusikat teha. Kui oleme juba vanad mehed, küll meil siis on aega bluusiga tegeleda," meenutas Padar.

Aga nagu näha, ei jõudnudki muusikud pensionipõlve siiski ära oodata, vaid alustasid oluliselt varem.

Viis aastat tagasi heade sõprade ühisprojektina tegevust alustanud Tanel Padar Blues Band on tänu publiku soojale vastuvõtule jätkanud tegutsemist tänaseni ning Taneli bluusiarmastus ei näi vaibuvat. Koosseisu kuuluvad lisaks veel sellised tunnustatud muusikud nagu Ülo Krigul klahvpillidel, Raul Ukareda kitarril, Argo Toomel basskitarril ja Petteri Hasa löökpillidel.

Lisaks vanadele tuntud bluusilugudele mängivad vahetu suhtlemise poolest tuntud muusikud lugusid oma möödunud aastal ilmunud debüütalbumilt "Gold'n'Fish".

Bluus on jazzi mõjutanud muusikažanr, mis sobib suurepäraselt nukrusest pakitsevasse halli novembriõhtusse.

Sel neljapäeval, 9. novembril kell 20.00 annab Padar oma bluusibändiga Tallinna filharmoonia Mustpeade maja valges saalis bluusiklassika parimate palade kontserdi.