Enesetappu takistanud julge kodanik: abivajajast ei peaks mööda kõndima

"See lugu algas Pärnus 1. jaanuari varahommikul, tulime sõpradega uut aastat vastu võtmast ja läksime koju," meenutas Münzer "Vikerhommikus".

Üle kesklinna silla minnes märkas mehe abikaasa sillal istuvat inimest, jalad jõe poole. "Oli kohe aru saada, et midagi on tal viga. Mina pöörasin ringi ja ütlesin, et mina seda meest siia niimoodi ei jäta. Ma lähen vaatan, mis tal viga on," kirjeldas Münzer.

Münzer lisas, et pakkus mehele oma abi ja küsis, miks ta seal istub. "Ta ütles, et tal on eluisu otsas, tõmbab oma sigareti lõpuni ja läheb," meenutas Münzer olukorda.

Münzer selgitas, et oli jõudnud abivajajale üsna lähedale, haaras mehe selja tagant kinni ja hakkas rääkima tema perest ning elust. "Ma sain teada, et ta on noor, 28-aastane mees, kellel on pere ja kaks last. Pere oli lahku läinud ja uue elukaaslasega oli riidu läinud. Tekkis situatsioon, kui ta ütles, et ta ei taha enam elada," meenutas Münzer.

Seda, et mees võiks teda rünnata, Münzer ei kartnud. "Ma ei kartnud midagi. Ma olen harjunud inimestega rääkima ja olen suutnud palju inimesi ümber veenda. Ma kartsin nii kaua, kuni ma tal ümbert kinni võtsin, et äkki ta jõuab oma teo ära teha," tõdes Münzer.

Dialoog abivajajaga kestis umbes kolmveerand tundi või kauemgi. "Siis kutsuti politsei kohale, politsei ei osanud ka midagi teha, kuulas juttu, mida ma rääkisin. Ma rõhusin kõige rohkem sellele, et sul on kaks last, kes armastavad isa ja kuidas sa jätad lapsed isata," rääkis Münzer, kuidas ta mehe ümber veenis.

Lõpuks hakkas hädas olnud lihtsalt nutma. "Ta nuttis ja nuuksus nagu väike laps. Kui ma sain ta sealt maha, siis ta rinna najal nuttis lõputa, ma ei ole kunagi sellist vappenuttu näinud," tõdes Münzer.

Harjunud suhtlema

Münzer on töötanud üle 40 aasta inimestega, olles iseenda ja paljude teiste tööandja. "Ma ei ole kunagi inimestesse suhtunud külmavereliselt, vaid alati püüdnud neid aidata, alates oma töötajatest, kui hommikul tööle minnes näen, et kellelgi on halb tuju," rääkis Münzer.

Münzer rõhutas, et ei ole mõtet abivajajast mööda kõndida, kui ta on pikali maas. "Kõik inimesed peaksid rohkem vaatama ümberringi. Kui keegi vajab abi, peaks proovima seda asja lahendada," ütles ta.

Ka aastavahetusel tekkinud olukorras märkas Münzer, et mehel oli armastusest tohutu puudus. "Kui inimene elab kolmel sambal nagu usk, lootus ja armastus. Kui sa usud iseendasse, loodad, et su teod on õiged ja armastad seda inimest, kes sulle peeglist vastu vaatab, siis saavutad sa kõike. Kui üks neist hakkab alla andma, siis läheb asi kehvasti. Kui pere laguneb, siis järelikult armastus kaob ja inimene muutub hapraks," lausus Münzer.

Pärast juhtunut kallistas Münzer ka oma abikaasat tugevalt. Abielus on juba oldud 23 aastat. "Ei ole me ükski päev teineteisele ühtegi halba sõna öelnud," kirjeldas Münzer oma suhet.

Nüüd loodab Münzer, et mees, keda ta aastavahetusel kohtas, endast märku annaks. "Ma otsisin teda taga, aga mulle ei jäänud temast mingeid andmeid. Läbi politsei ma ei ole otsima hakanud," lausus Münzer.