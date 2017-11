Super Hot Cosmos Blues Band on loominguliselt pausilt tagasi

Veebruaris teatas bändi ninamees Janno Reim, et Super Hot Cosmos Blues Band jätkab musitseerimist nime Kosmos all. Uus singel avaldati aga ikka algse Super Hot Cosmos Blues Bandina.

"Hea meel on teada anda, et Super Hot Cosmos Blues Band jätkab ja peale väikest loomingulist pausi oleme tagasi äris," kirjutas bänd sotsiaalmeedias.

