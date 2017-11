Ansambel Nora's Closure pääses tänavuse Noortebändi finaali žürii häältega. Kuigi bänd oma poolfinaalist otse edasi ei jõudnud, tundsid noored muusikud juba siis, et on võitnud kasvõi kogemuse poolest.

"Mul hakkas telefon trammis helisema, arvasin, et Johannes teeb mingit nalja või kino mulle. Siis helistas Kärt kohe otsa. Ma kükitasin trammis number neli ja nutsin. Liiga palju õnne korraga sa ei suuda vastu võtta," meenutas bändi asutaja Maris Aljaste, kuidas ta teada sai, et just tema bänd žürii häältega finaali pääses.

Bänd usub, et žürii võluti ära Johannes Laasi oskusliku kitarrimängu, basskitarristi Martti Laasi soengu, solisti Maris Aljaste krunnide ja vokalisti Kärt Männa sügava häälega.

Kui küsida, kes on Nora's Closure'i liider, näitavad kõik liikmed näpuga Marise poole. "Idee sünd on väga minukeskne. Siin samas ruumis ma kirjutasin 2015. aasta augustis kõik need lood, mis on meie kavas, mida me mängime ja mida me harjutame. Need lood räägivad hästi isiklikest asjadest, aga kuna need lood ajateljel on minevikus ja ma ei taha seda taaka delegeerida olevikku, mõtlesin ma välja tegelase, enda alter-isiksuse. Need lood jäävad selle inimesega sinna, aga mina nüüd tagantjärele lahendan need lood ja toon kuulajateni," selgitas Maris.

Samas leiab Maris, et väga oluline on bänditegemisel kõiki kaasata. "Viimane sõna jääb tavaliselt sellele inimesele, kes on algse idee loonud," ütles Johannes.

Maris usub, et praeguseks on bändi vundament laotud. "Meil on oma helikeel, oma visioon ja nüüd on vaja spreadida. See on pikk protsess, see ei juhtu üleöö," tõdes Maris.

Kuna bändiliige Kärt elab Viljandis, kasutab bänd ära iga võimalikku hetke proovide tegemiseks. "Kärt resideerib Viljandis päris palju ja iga vaba hetk, mis me ühiselt leiame viie inimese peale, me kasutame seda," selgitas Johannes. Ka kohe pärast intervjuud alustas Nora's Closure prooviga, et 11. novembril toimuvaks finaaliks valmis olla.