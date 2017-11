Tänavune Maarja küla heategevuskontsert jääb viimaseks

"Kontsert ise aga tuleb hästi vaheldusrikas ja meeleolukas, seda on juba praegu näitlejate valitud lauludest näha, on meeldejäävaid numbreid varasematelt kontsertidelt ja samas ka täiesti uusi lugusid, mida meie kontserdil varem lauldud pole," kirjeldas Tonts. Eriliseks teeb kontserdi seegi, et näitlejaid saadab sama saatebänd Toomas Lunge juhatusel, kes tegi seda esimesed kümme aastat.

"Igal asjal on oma aeg," nentis Maarja küla heategevuskontserdi "Kuula, palun! 15" peakorraldaja Anu Tonts Õhtulehele , lisades, et sarja viimane kontsert tuleb pidulik ja kurb.

