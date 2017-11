Virtuaalreaalsuse abil hakatakse noortele meditsiinitööd tutvustama

Tallinna Kiirabi õdebrigaadijuht Merle Kuus selgitas, et uudse lahenduse abil soovivad nad leida rohkem meedikuid ja õdesid. "Me loodame selle ala noorte jaoks populaarsemaks teha," sõnas Kuus.

"Pärast virutaalreaalsuse vaatamist saab osaleda ka praktilises töötoas, kus katsetatakse erinevaid töövõtteid," mainis Reedik ja kinnitas, et nendel on olemas 15 paari VR-prille, millega saavad noored uut lahendust katsetada.

Eesti Noorsootöö Keskuse peaeksperdi Epp Reediku sõnul peaks uudne VR-lahendus andma noortele ettekujutuse, mida meditsiinitöötaja amet endast kujutab ning kui stressirohkem see on. "See annab realistliku pildi töökeskkonnast ja sellest, millise tehnoloogiaga seal kokku puututakse."

