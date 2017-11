95-aastane sportlane Nora Kutti: Eestis mul konkurenti ei ole

Nora Kutti on 95-aastane proua, kes on ka 11 lapse vanaema ja 8 lapse vanavanaema. Vanusele vaatamata nopib ta endiselt maailma ja Euroopa meistri tiitleid. "Ringvaade" käis temaga koos trennis.

"Rõõmu teeb see, et kui ma olen nüüd spordis uues vanuseklassis, siis mul on natukene lihtsam, sest seal on mulle vastaseid väga vähe," selgitas Nora Kutti ja tõi välja, et Eestis ei ole talle ühtki konkurenti. "Kahel viimasel aastal, kui ma olin 90-aastane, ei olegi mul enam konkurente olnud," lisas ta ja tõdes, et tema eesmärgiks ei ole mitte kaasvõistlejad, vaid hoopis isiklike tulemuste ületamine. "See annab mulle põnevust juurde, kas ma saan eelmise tulemuse kätte või mitte."

Kutti sõnul on järgmine vanuseklass juba 100+. "Sellest näeme und," mainis ta ja kinnitas, et oma 95. sünnipäeval ületas ta kolm oma senist rekordit. "Mitmevõistluse kõigi alade kokkuvõttes saavutasin ka uue Euroopa rekordi."

"Alguse sai mu sportlaskarjäär sellest, et mu vend oli ujuja ning tema käest sain ma spordipisiku, mis arenes edasi tänaseks 84 aastat kestnud spordihaiguseks," ütles ta ja kinnitas, et see on aga üks tore haigus, mis ei lase toas istuda. "Võistlustel käimine on meeldiv, sest saab alati endale uusi sõpru, kes on kõik väga toredad inimesed."

"Ujumine on siiani minu lemmikala, kuigi ma teen kergejõustikku praegu rohkem," nentis ta ja tõdes, et ei oskagi praegu oma medalite arvu öelda. "Kunagi ma lugesin kokku ja siis oli üle kahesaja."

Trennivabadel päevadel kogub Nora Kutti Eesti ujujate ja kergejõustiklaste tulemusi. "Teine suur huvi on ristsõnad, nendega on niimoodi, et kui ma hakkan lahendama, siis kaotan täiesti ajataju, vahel avastan, et kell on pool üks öösel."