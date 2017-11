Meremuuseum võttis hulga lapsi analüütikutena tööle

Lapsed kujundasid arvamuse tulistamisemängu, allveelaevakino ja muuseumikeskkonna kohta. "Siin on kõik asjad tumedates värvides, võiks natukene heledat ka olla, veidi rohkem tulesid võiks ka mõnedes kohtades olla," ütles ekspert Janelle.

Eesti Meremuuseumi direktor Urmas Dresen sõnas, et nemad kõike ise ette näha ei oska ning seetõttu võtsidki nad lapsed kampa. "Meil on see häda, et me oleme suhteliselt ruttu ära unustanud selle, kuidas kunagi ise lapsed olime," tõdes ta.

Lapsed alustasid esimest päeva analüütikuna muuseumiekskursiooniga, et nad ikkagi teaksid, kus miski asub. Tasuks enda töö eest said nad muuseumi perepääsmeid.

Lastest eksperte otsib Meremuuseum juba teist korda, sama projekt toimus ka 2016. aastal