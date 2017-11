ETV2 ekraanile jõuab novembris milleniumiklassika

Lugu ise leiab aset Los Angeleses ja tegelasteks on filmistuudio boss, tema naine, üks näitlejanna ja naine, kellel on oma roll kõigis omavahel põimuvates juhtumustes. Lisaks näeme paljusid filmistuudio tegelasi promomas ideid oma uue filmi jaoks.

Eksperimentaalne film jagab ekraani neljaks ja näitab seal paralleelselt nelja tegelase lugu. Lisaks sellele on kõik neli lugu filmitud vaid üheainsa katkematu kaadrina ja käes hoitud digikaameraga, dialoog on suuresti improviseeritud ja vaatajale võimendatakse parasjagu kõige sobivamat heliriba.

Kui tema nõndanimetatud sõbrad vihkavad vaeseid, siis Patrick tapab nad. Kui teised lihtsalt rikuvad oma konkurentide elu, siis Patrick tapab nad. Kui tema meeskolleegid lihtsalt põlgavad naisi, siis Patrick tapab nad. Kõike seda teeb mees ükskõikselt ja külma kõhuga ning ajapikku on tal endalgi juba raske vahet teha, kas ta on normaalne kaasaegne mees või hullumeelne psühhopaat.

Filmi peakangelane Patrick Bateman (Christian Bale) on 1980. aastate vaimsuse ja väärtuste kehastus, nii-öelda jupikultuuri täiuslik stereotüüp. Ta on laitmatu välimusega ja alati šikilt riietuv noor newyorklane Wall Streetilt, kes külastab õigeid öölokaale ning treenib õigetes spordiklubides. Kellelgi pole aga aimugi mehe teisest elust, mis õhtu edenedes pead tõstab.

Film sukeldub 1970. aastatesse, mil Crowe ise oli teismeline reporter ajakirja "Rolling Stone" juures. Filmis tabab sama saatus William Millerit (Patrick Fugit), kes kirjutab ajakirjale ansamblist "Stillwater" ja asub koos nendega mööda Ameerikat tuuritama. Lava taga kohtub ta bändiga kaasa sõitva Penny Lane'iga ja tundub, et poisi õnn on täiuslik.

