"Terevisiooni" mehed jagasid särgi triikimise nippe

Reimo Sildvee sõnul on temal kodus asjad jaotatud nii, et tuleb ikka ise pusida. "Igaüks tegeleb oma riiete triikimisega, minu ülesanne on siis triiksärgid," selgitas ta.

"Terevisiooni" uudistelugeja Juhan Kilumetsa sõnul on tema endise amatöörsportlasena harjunud dresse kandma ning seega on kogu triikimise vastutus asetatud abikaasa õlule. "Ma olen selles ikka väga vilets," iseloomustas ta ennast äärmiselt kehva triikijana.

