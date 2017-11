David Vseviov ootab raadiokuulajaid Oktoobrirevolutsiooni teemadel vestlema

"Sellises variandis on tõesti esimene avalik salvestus," selgitas saatejuht David Vseviov "Vikerhommikus", et tegemist on saate ajaloos esimese taolise ettevõtmisega.

"Aga mul tuleb meelde, et kunagi-kunagi, ma arvan, et sellest ongi 20 aastat juba möödas - siis oli Terje Soots selle saate idee autorina - tegime ta vaba mikrofoni variandis ja inimesed said helistada ja küsimusi esitada. Vist siis tekkiski see ettepanek, et teeks Bütsantsi, vaataks, milline oli see eellugu ja tänu sellele helistajale sündis ligikaudu 120 Bütsantsi ajaloo saadet," meenutas Vseviov.

Saatejuht tunnistas, et oktoobrirevolutsiooni teemadel on saadete kokkupanek olnud küllaltki keeruline, kuna ei taha korrata juba räägitud teemasid, kuid mingeid uusi aspekte, näiteks naiskangelaste poolt, on ta ikka leidnud.

Vseviovi sõnul jälgib ta ka sel sügisel Venemaal toimuvat suure aastapäeva valguses. Nii näiteks hoiab kirgi üleval mängufilmi "Matilda" valmimine, mis on põhjustanud palju protestilaineid, kuna Nikolai II ei kujutata seal sellises valguses nagu mõned õigeks peavad. "Samas ei häiri neid inimesi üldse, et see teine, kes kogu selle supi kokku keetis, lamab rahulikult keset Moskvat Punasel väljakul," muigas ta.

"Kui meie jaoks oli kõik väga lihtne - tõmbasime kriipsu alla ja nimetasime oma ajaloo teatud perioodi okupatsiooniks, siis Venemaa variandis on see ju keeruline. Seal saab inimlikult väga aru, ikkagi pendeldada selle vahel, et tahaks kriipsu peale tõmmata ja samas nagu ei taha ka, sest see on minu oma. Nagu kõikide meie elulugude puhul, kui me ikka oleme siia punkti jõudnud - kõike eitada, mis kunagi oli, on erakordselt keeruline. Toimubki niisugune pendeldamine kahe äärmuse vahel, ühest küljest on suur sotsialistlik Oktoobrirevolutsioon, samas nagu ei ole, samas see on halb, aga kõik järgnev on mingis mõttes ka plussmärgiga," rääkis Vseviov.

"Müstilise Venemaa" avalik salvestus toimub teisipäeval, 7. novembril kell 18.00 ERRi uudistemaja 1. stuudios. Vestlusringis arutavad oktoobripöörde ja selle tulemuste üle saatesarja autor David Vseviov, ajaloolased Toomas Hiio ja Jaak Valge, vestlust juhib Peeter Helme.