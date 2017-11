15 aastat Radio Maniat juhtinud Margus Pilt: jaama üleval hoidmine oli vahel suur agoonia

Novembrikuu esimesel päeval teatas Radio Mania, et 2002. aastal käivitunud rokiraadiole pannakse punkt, põhjuseks see, et kanali tegemine ei tasunud end lihtsalt majanduslikult ära ning sageduse omanik Sky grupp otsustas selle tagasi võtta.

“Me olime laenusageduse peal, see polnudki meie sagedus, see oli Sky grupi sagedus ja nad võtsid selle tagasi, et hakata seal ise raadiojaama tegema," selgitas Margus PIlt olukorda Õhtulehele, lisades, et põhilised sulgemispõhjused olid finantsilised.

"Väga kahju muidugi, oli paremaid ja halvemaid aegu, sai väga ilusti hakkama, vahel jooksis rappa, selle jaama üleval hoidmine oli vahel paras agoonia ka muidugi. See jaam on kahe mehe elutöö - oleks muusikatoimetaja (Toomas Ross - toim.) ära läinud, ei oleks ma üksinda edasi läinud," tunnistas Pilt.

Uue rokiraadio kohta, mis nüüd Radio Mania tuttaval sagedusel tööle hakkab, ei oska Pilt midagi öelda, talle pakuti küll uues raadiojaamas koostöö tegemise võimalust, kuid sellest ta keeldus.