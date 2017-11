IDeeJazzil esitletakse EV100 eriprojekti, kus musitseerib Liisi Koikson

Randmar on unistanud mõned aastad omaenda lõõtspilli mängimisest, kuid selleks on puudu pill.

Festivali lavadel saab näha maailma tippmuusikuid Saksamaalt, Taanist, Hollandist, USA-st, Poolast, Venemaalt, Marokost, Soomest ja muidugi Eestist. IDeeJazz 2017 esinejate hulgas on auväärse karjääriga ja sügavalt kirglik Poola laulja ning kultuuri saadik Anna Maria Jopek oma uue trioga; fenomenaalse hääleulatusega maailmaklassi talent, žanrite piire ignoreeriv laulja ja trombonist Aubrey Logan USA-st; samaaegselt jõuline ja tundlik Sahara kõrbest pärit Maroko lauljatar Oum; rahvusvaheliselt tunnustatud meisterlik trompetist ja pianist Sebastian Studnitzky oma kvartetiga Saksamaalt, rikkalikult auhinnatud Taani kitarrist ja helilooja ning ECM artist Jakob Bro; meie enda Eesti legend ja geniaalne laululooja Vaiko Eplik koos värske trioga Triller, kuhuk uuluvad veel virtuoossed kitarristid Ain Agan ja Andre Maaker; 12-liikmeline mini-bigbänd New Rotterdam Jazz Orchestra Hollandist ja üle poole sajandi Venemaa jazzkitarri lipulaev olnud Aleksei Kuznetsov.

"Muusika ühendab inimesi läbi rõõmu ja ühiste inimlike väärtuste tunnetamise. Sellepärast teeme sel aastal festivali IDeeJazz nii Tartus kui ka Narvas, et mõlema linna elanikud ja külalised saaks kogeda kõrgkvaliteetseid muusikalisi hetki koos maailma tippartistidega. Tahan, et maailma tasemel esitatud kontsertidel sündiv energialaeng saaks osaks mitte ainult Pariisi, New-Yorgi või Berliini kuulajatele, vaid ka Tartu ja Narva publikule," kommenteeris IDeeJazzi peakorraldaja Oleg Pissarenko.

