Arg Part: nimi ei riku meest

Noortebändi poolfinaali jõudnud Arg Part tunnistas, et on tüdinud pidevast selgitamisest, mida nende nimi tähendab.

"Ega nimi meest ei riku," võttis bändimees Karl Vilhelm Valter teema kokku ETV2 saates "Eesti TOP 7".

Arg Part on noortest muusikutest koosnev bänd, kus kõik bändiliikmed käivad veel koolis. Ka bändi debüütvideo "Arg Part" on salvestatud koolikeskkonnas.

"See tundub almuse palumine, et me oleme koolibänd, et meid ei saa võrrelda päris bändidega. Meil sellist mõtlemist ei ole. Üritame eemale liikuda sellest, kui noor keegi on," tõdes Valter.

Johannes Pihlak rõhutas, et samas on bändil olemas noor energia. "See power on olemas, me ei pea end sellepärast nimetama koolibändiks, ega me ei häbene ka seda, et me koolis käime," tõdes Pihlak.

Ühtlasi tunnevad noored, et on eeskujuks oma koolikaaslastele. "Selline kerge vastutus on, ma loodan, et meie bänd ja me ise kanname neid väärtusi, mille eest me seisame," ütles Valter.