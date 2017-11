TMW juubelifestivalile laekus esinemistaotlusi 1450 artistilt üle maailma

Eesti järel saabus enim taotlusi Soomest, Venemaalt, Valgevenest ja Kanadast, ent esinemissoove laekus ka eksootilisematest maadest nagu Lõuna-Aafrika Vabariik, Senegal, Tuneesia, Hong Kong, Liibanon ja Brasiilia.

TMW2018 esinemistaotluste TOP10 riikide kaupa:

1. Eesti: 254

2. Soome: 203

3. Venemaa: 164

4. Valgevene: 71

5. Kanada: 67

6. Poola: 66

7. Läti: 55

8. Ühendkuningriik: 50

9.-10. Ungari: 45

9.-10. Rootsi: 45

Saabunud taotluste põhjal koostab TMW programmitiim ligi 250 artistist koosneva ning erinevaid muusikažanreid hõlmava kolmepäevase kontserdikava. Programmitiimi kuuluvad Eesti ja välismaiste muusikaettevõtete esindajad, ürituste korraldajad ning oma žanri parimad asjatundjad. Kavasse kinnitatud artistid kuulutatakse välja 2018. aasta jaanuari ja veebruari jooksul.

TMW muusikaprogrammi juhi Raimond Põldmaa sõnul on festivalil plaanis Eesti muusika paremiku kõrval taas esitleda mitmekesist ja tugevat rahvusvahelist programmi. "Olles käinud ka välismaistel sarnastel festivalidel, võin kindlalt väita, et ka meie muusikaprogramm on üks tugevamaid ja julgemaid omataolisi ning võime selle üle tõeliselt uhked olla. Eriti rõõmustab aga välisartistide kasvav huvi meie vastu. Viimaste aastatel on hüppeliselt tõusnud avalduste hulk näiteks naaberriikidest Venemaalt, Soomest ja Rootsist, samuti Poolast ja Ungarist, ent tänavu trügis top viie sekka ka Kanada," lausus Põldmaa.

Viimasele, tänavu kevadel toimunud festivalile kinnitati esinejaid 30 riigist, teiste seas Šoti dreampopi täht C Duncan, Einstürzende Neubauteni asutajaliige Alexander Hacke ja klaveritehnika-eksperimentaator Hauschka Saksamaalt. Festivali muusikatööstuse esindajatest delegaatide poolt valitud Telliskivi Loomelinnaku artisti-auhinna võitsid post-pop produtsent ja laulja Mart Avi, multiinstrumentalist Erki Pärnoja ning elektropopi artist NOËP. Kõik auhinnatud on käeoleval sügistalvel esinenud või esinemas mitmeil rahvusvahelistel muusikafestivalidel.

TMW artistipreemia on varem võitnud Popidiot (2009), Iiris (2010), Ewert and The Two Dragons (2011), Talbot (2012), Elephants From Neptune (2013), Odd Hugo (2014), Maarja Nuut (2015) ja I Wear* Experiment (2016).

2.-8. aprillil toimuva TMW juubelifestivali kava sisaldab lisaks 5.-7. aprillil toimuvaid õhtuseid kontserte ka tasuta Linnalava kontserte, vestlussarja "TMW jutud", restoranifestivali TMW maitsed, kunstiprogrammi ning mitmesuguseid ettevõtmisi avalikus linnaruumis.