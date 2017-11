Kauksis tähistati sööminguga Peipsi maitsete aastat

Tartumaa põllumeeste liidu esimehe Jaan Sõrra sõnul olid Kauksis pakutavad toidud etemad kui reedel pealinnas toimunud Eesti paremate restoranide väljaselgitamise lõpuüritusel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Siin on igal juhul toit parem. Kui me võrdleme kas või lammast, mis oli reedel ja mis on täna siin tehtud, siis siin on kodumaine tooraine ja igas ampsus, mida me võtame, näeme, et siin on südamega asi sees," rääkis Sõrra.

Lambalihatoidud üllatasid teisigi. "Lammas on nii hästi tehtud, et kui ei tea, et lambaliha sööd, siis sellest aru ei saa - väga maistev," kinnitas ka Vilve Niine.

"Kõik jättis väga hea mulje. Kogu toit on väga oivaline. Mul ei ole lihtsalt sõnu. Suitsulambakints oli väga maitsev ja vinnutatud lambakints oli samuti väga maistev. Ja muidugi need hallitusjuustud," loetles Hannes Arus.

Peipsimaa maitsete aastal tahavad toitlustajad ümber lükata piirkonna toiduga seotud stereotüüpe.

"Siin on rikkad metsad ja põllumaad ja kasvavad loomad - lambad, veised ja sead. See kõik on tegelikult Peipsi toit, mitte ainult see, mis otseselt järvest saada on," ütles sügisese söömise korraldaja Piret Talistu.

Järgmise aasta augustikuu viimasel nädalavahetusel avatakse vabariigi juubeli auks Vasknarvast Värskani kulgev 175 kilomeetri pikkune 100 kahepäevarestoraniga "toidutänav".

"Saab süüa kõike paremat, mida teevad siinsed kohalikud. Kuid ka Eesti paremad restoranid on lubanud tulla siia oma pop-up restoranidega Peipsi toorainet väärtustama," rääkis Peipsi söögikultuuri taganttõukaja Tauno Laasik.