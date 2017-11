Taimetoidumess meelitas kohale suure rahvahulga

Taimetoidumess keskendus seekord spordile ning näha ja kuulata sai ka maailma tugevaimaks veganiks peetavat Patrik Baboumiani, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nagu tavaks saanud, pakkus veganfestival lisaks läbinisti taimsele kõhutäiele ka vaimutoitu. Toimusid loengud ja filmilinastused, arutleti vegantoodete edu üle Põhja-Euroopas, veganettevõtluse ja veganperede üle.

Kokku osales festivalil sada ettevõtet ja loomade kaitsmisega seotud organisatsioone.

Loomade kannatusi vältiva elustiili vastu oli rahva huvi sedavõrd suur, et kultuurikatla ees venis piletijärjekord mitmesaja meetri pikkuseks.

"Esimene taimetoidumess toimus juba 2011. aastal, kui me olime 10-15 lauakesega väljas Solarise fuajees. Täna me ilmselgelt Solarise fuajeesse ära ei mahu, see on järjest kasvanud. Nüüd me oleme kultuurikatlas, terve maja on meie päralt, aga nagu näha, võib-olla peame järgmisel aastal veel suurema koha leidma," rääkis taimetoidumessi kommunikatsioonijuht Annika Lepp.