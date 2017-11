Netflix jätkab koostööd seksuaalrünnakus süüdistatava Danny Mastersoniga

Mastersoni uurib Los Angelese politsei, kellele on laekunud neli avaldust, kus näitlejat süüdistatakse seksuaalrünnakus, vahendas Independent.

The Huffington Posti andmetel on juhtumi uurimine mõneks ajaks seiskunud, kuigi allikate andmetel on politseil kaalukaid tõendeid.

40-aastane näitleja on eelkõige tuntud oma rolli poolest seriaalis "That 70s Show", kus ta kehastas Steven Hyde'i. Seriaal alustas 1998. aastal ning kestis kaheksa aastat.

Viimase aja rollidest on Mastersoni kuulsaim seriaalis "The Ranch", mida toodab Netflix. "Me oleme süüdistustest ja käimasolevast uurimisest teadlikud ning anname oma edasistest käikudest teada, kui sellele järgnevad arengud," kommenteeris Netflixi esindaja.

Seriaali "The Ranch" neljas hooaeg esilinastub keskkonnas detsembris, seitse kuud hiljem, kui politseiuurimine ajakirjanduses avalikustati.

Alles hiljuti teatas Netflix, et lõpetab igasuguse koostöö Kevin Spaceyga, kes on hittsarja "Kaardimaja" peaosaline. Mitmed mehed süüdistavad Spaceyt ahistamises.

Mastersoni esindaja on kõik süüdistused tagasi lükanud, viidates, et tegu on usulistel teemadel tekkinud kättemaksuga. Ühtlasi seisis Mastersoni esindaja teadaandes, et üheks süüdistajaks on näitleja pikaaegne tüdruksõber. "Väidetav olukord tekkis nende kuueaastase suhte käigus, pärast mida suhe jätkus," seisis avalduses. Ühtlasi tõi näitleja esindaja välja, et üks süüdistus puudutab juhtumit, mis jõudis juba 14 aastat tagasi politseisse ning ei leidnud toona kinnitust.