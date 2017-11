Marina Kaljurand: Eesti presidendivalimine muutus vahepeal reality showks

Kaljurand rõhutas, et aasta, mis kulus valimiskampaaniale, ei ole tema elust kadunud. "See oli mu elu väga huvitav aasta, ma nautisin seda täiega. Muidugi on pettumus, seda pole mõtetki valetada. Kui sa oled ikka millegi poole püüelnud, ma omast arust püüdsin teha kõik, mis ma sain ja suhtlesin valijameestega, muidugi oli pettumus. Aga elu läheb edasi ja tegelikult on elus nii palju, mille üle rõõmu tunda," võttis Kaljurand kogemuse kokku.

Naine lisas, et presidendiks kandideerimine avas talle ukse. "Tänu presidendikampaaniale ja tänu välisministri kohalt tagasiastumisele olen ma avastanud, et on olemas elu väljaspool välisministeeriumit, mida ma varem ei teadnud ja see elu on väga huvitav," kinnitas Kaljurand.

Ta lausus, et suhtleb edasi inimestega, kellega presidendikampaania ajal kohtus ning teeks selle kogemuse iga kell uuesti läbi. "Mitte mingisugust kahetsust, mitte mingisugust teistmoodi mõtlemist, absoluutselt ei. Sellest hetkest alates, kui ma võtsin vastu välisministri koha, see aasta oli mu elus väga-väga huvitav," kinnitas Kaljurand.

"Aasta 2019 tuleb, mida ma siis teen, ma ei oska öelda, praegu ma teen seda, mida ma teen. Mulle see väga meeldib."

Seda, kas naine mõtleb ka 2019. aasta Europarlamendi või riigikogu valimistel osaleda, Kaljurand praegu veel kinnitada ei soovi. "Aasta 2019 tuleb, mida ma siis teen, ma ei oska öelda, praegu ma teen seda, mida ma teen. Mulle see väga meeldib," lausus ta.

Praegu proovib Kaljurand harjuda eluga väljaspool välisministeeriumit, jagades elu välismaa ja Eesti vahel. "Kõigepealt tegi Hollandi valitsus mulle ettepaneku juhtida rahvusvahelist küberkomisjoni, mida ma teen suurima heameelega, aga, mis tähendab päris palju ringilendamist ja mis tähendab 28 erakordse isiksusega koos töötamist, kes on Ameerikast Hiinani, kelle seas on professoreid ja häkkereid," kirjeldas Kaljurand elu pärast presidendivalimisi.

Lisaks sellele astus Kaljurand endiste välisministrite klubisse ja on pidanud loenguid nii Eestis kui ka välismaal. "Endiselt sõidan ringi mööda Eestit, kohtun inimestega," avaldas naine.

Kaljurand lisas, et jälgib ka praeguse presidendi Kersti Kaljulaidi tegemisi, kuid mitte pidevalt. "Ma arvan, et hinnang tuleks anda siis, kui presidendiamet on lõppenud," kommenteeris ta.

Oma kaaskandidaatideesse suhtub aga Kaljurand endiselt suure austusega. "Vaieldamatult olid kõik erinevad isiksused ja kõik oleksid teinud seda tööd omal moel, aga ma olen kindel, et kõik oleksid olnud väga head presidendid," arvas ta.

Naispoliitiku võitlused

Kaljurand rääkis oma kogemusest, et siiani on naistel raskem meestega võrreldes silma paista. "Mitte ainult presidendiks kandideerimisel, aga üldse naiste suhtes, kes torkavad silma kõrgetel ametikohtadel, lähevad poliitikasse, juhivad suuri ettevõtteid, tähelepanu nende suhtes on mitu korda suurem," arvas Kaljurand.

"Kõik need isiklikku elu puudutavad küsimused loomulikult häirisid. Ma oleks tahtnud, et minuga oleks rohkem räägitud sisust."

Tema sõnul võtab veel aega, kui naispoliitikutesse suhtutakse võrdselt meestega.

"Loomulikult mind häiris see, et selle asemel, et küsida sisuliselt minu käest arvamust, pöörati tähelepanu minu sugupuule ja tõestati, kui truu Eesti kodanik ma olen. Kui siseministeerium on ühe korra öelnud, et Kaljurand on sünnijärgne Eesti kodanik, no kaua võib selle teema kallal urgitseda. Kõik need isiklikku elu puudutavad küsimused loomulikult häirisid. Ma oleks tahtnud, et minuga oleks rohkem räägitud sisust," Avaldas ta.

Kaljurand rõhutas, et valimine ei peaks muutuma reality showks. "Minu meelest Eesti presidendivalimine muutus vahepeal reality showks, et Eesti otsib naist, mitte parimat presidenti. See ei ole õige," rääkis ta.

Kaljurand avaldas, et ei ole aastate jooksul ka endale suutnud paksu nahka kasvatada. "Mõistusega saan ma aru, mis oli eile, oli eile, täna on uus päev. Ei ole mõtet põdeda, aga samas ma põen igat intervjuud," tunnistas Kaljurand, tuues näiteks aastatetaguse intervjuu CNN-ile.

Kaljurannale on aga suureks toeks tema koerad, kellest üks, Lennu oli ka tele-eetris kaasas. Eestis ringi sõites võtab naine koera alati kaasa.

"Isegi minu diplomaaditöös on Lennust juttu olnud. USA välisministri John Kerryga kohtudes oli ta võtnud vaevaks järele uurida, et mul on kodus koer. Ta rääkis mulle minu koerast ja küsis, kas kohtumisele võib tulla ka tema koer. Tegi ukse lahti ja kohtumisele jalutas Kerry koer, kelle nimi oli Diplomat," naeris Kaljurand.

Intervjuu Marina Kaljurannaga on ETV eetris pühapäeval kell 10.00 saates "Hommik Anuga".