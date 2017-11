Marten Kuningas: lapsesaamine paneb maailmast rohkem hoolima

Ansambel Miljardid avaldab novembrikuus debüütalbumi "Kunagi Läänes". Bändi solist Marten Kuningas tõdes, et uus muusika on seotud hiljuti isaksaamisega.

"Kui oled lapsevanem, tuleb hakata rohkem hoolima maailmast - endast ja selleläbi ka maailmast ja võib-olla teistest," rääkis Kuningas ETV saates "Hommik Anuga".

Samas kõlab plaadil ka 20. sajandi äng ja bändiliikmete isiklik kogemus. "Ma olen püüdnud tasakaalu leida, ühelt poolt on see klriitika meid ümbritseva maailma ja maneeride suhtes. Teiselt poolt soov helguse poole püüelda," rääkis Kuningas uuest materjalist.

Miljardite debüütplaat ilmub juba 10. novembril. "Oleme pikalt töötanud selle kallal, nüüd on mõnus uus briis, mille tuules me mängime. See, mis tuleb, see meid väga ei heiduta," oli Kuningas rahulik.

Miljardid on Eesti tippmuusikutest koosnev bänd, mille koosseisu kuuluvad Marten Kuningas (solist), Kristjan Kallas (trummar), Peedu Kass (basskitarrist) ja Raul Ojamaa (kitarrist).

"Hommik Anuga" saates esitati singel "Olendid".

Vaata intervjuud ETV eetris pühapäeva hommikul kell 10.00.