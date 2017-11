Tartus selgitasid põhikooliõpilased võitja spordialal nimega ultimate frisbee, mis on meeskonnamäng, kus tavapärase palli asemel on mängu kõige olulisem komponent lendav taldrik. Plastmassist taldriku lennutamise juures on olulisel kohal koostöö.

"Meil oli selle mehega jutt, et saame kokku, lähme stuudiosse, teeme selle loo video ilusa, sinisilmse, rõõmsameelse. Ja siis tuleb see vend, on teil aimu, kuidas ma ennast tundma peaksin," pahvatas Seinpere aga keset intervjuud ja kõndis minema.

Kuigi Rainer Ild kinnitas saates, et trummar Sven Seinpere inspireerib teda muusika loomisel ning nende koosseisus vaitseb demokraatia, paistab, et trummar ise olukorraga rahul pole.

