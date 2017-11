Reet Linna ajas Stockholmis Eesti suurkujude viimaste puhkepaikade jälgi

Stockholmi Metsakalmistu on UNESCO maailmapärandi nimistusse kantud kalmistu Stockholmi lõunaosas. "See on üks arhitektuuriline mälestusmärk. See loodi tänu sellele, et Stockholmi linn kuulutas välja arhitektuurivõistluse, mille võistsid Gunnar Asplund ja Sigurd Lewerentz aastal 1915," rääkis Stockholmi Rootsi eestlaste arhiivi juhataja Jüri-Karl Seim ETV saates "Prillitoos".

Kalmistul on nii kirjaniku ja ajakirjaniku Märt Raua, esimese eestlasest kunstiajaloo professori Armin Tuulse, legendaarse helilooja, Eesti esimese oma balleti autori Eduard Tubina, diplomaadi ja sõjaväelase Heinrich Laretei ja paljude teiste hauad. "Esimene, kes siia maeti oli Jüri Uluots 1946. aastal," avaldas Seim.

