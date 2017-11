Galerii: Haus galerii tähistas juubelit Marko Reikopi juhitud oksjoniga

Haus Galerii tähistab oma 20. tegevusaasta täitumist. Niisama vanaks võib pidada ka regulaarsete kunstioksjonite traditsiooni Eestis, millele Haus 1997. aastal aluse pani. Galerii jaoks on sünnipäev märkimisväärne, mida tähistada armsate sõprade, kunstnike ja klientidega, kellega koos on siinseid kunstiprotsesse rikastatud.

Päev lõppes piduliku kunstioksjoniga Marko Reikopi juhtimisel.

Haus Galerii juubelioksjoni näitus on suurejooneline. Haus on oksjoninäitust ette valmistanud pea terve käesoleva aasta, komplekteerides teoseid hoolikalt ja kriitiliselt, et eksponeerida juubeli raames vaid väärikaimat ja parimat. Oksjon koondab teadlikult eelkõige just nende eesti kunstiklassikute teoseid, kelle nimed on Hausi enampakkumistel figureerinud paarikümne aasta jooksul kõige silmapaistvamalt: Nikolai Triik, Ants Laikmaa, Eduard Wiiralt, Richard Uutmaa, Elmar Kits, Aleksander Vardi, Eerik Haamer, Lepo Mikko, Richard Sagrits, Ann Audova, aga ka Jüri Arrak, Olev Subbi, Evald Okas jpt. Haruldustena võib välja tuua veel Kaarel Liimandi ja Oskar Kallise tööd.