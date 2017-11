Riia moemuuseumis saab näha Diori töid

Sellist näitust Diori enda, moemajas tema töö jätkajate ja teiste läinud sajandi keskpaiga nimekate moekunstnike loomingust pole varem kokku pandud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui rariteetide seast rariteetsemaid otsida, võiks need ehk olla Diori 1940. aastate lõpul disainitud kleidid. Moeasjatundjate hinnangul on avalikkus neid näinud vähe, sest paljud kleidid pole säilinud.

Näha saab ka kollektsiooni New Look.

"Praegu Diori kleite vaadates tekib küsimus, miks tema kaasaegsed ja nüüd meie hindame neid kui kunstiteoseid. Et seda mõtet illustreerida, tegimegi rõivastest valiku ja püüdsime neid omavahel kokku sobitada," selgitas Riia moemuuseumi juhatuse liige Natalja Muzõtškina.

Diori moemaja asutamise aegu, sõja järel ootasid kõik loomingus värskust ja uudsust. Diori loomingus tundsid paljud üle maailma, et see ongi just see.

Moemaja on stiili näidanud aga aastakümneid, ka pärast tema asutajat. Riia moemuuseumi näituski annab ülevaate kogu sellest glamuursest ja pikast ajast.

"Dior lõi firmale esteetilise aluse, mida järgitakse praeguseni. Iga moemajja tööle tulev uus disainer töötab põhjalikult läbi arhiivid," ütles Muzõtškina.

Eestiski tuntud moeguru Aleksandr Vassiljev, kelle kogust rõivad ja ehted pärinevad, ei viibi praegu Riias, kuid selle kollektsiooni koostamine on olnud pikk töö.

"Ta on neid kogunud pikki aastaid - oksjonitelt ja tihti ka järeltulijatelt ostnud, samuti rikastelt inimestelt, kel olid need rõivad veel säilinud," ütles Muzõtškina.

Diori hõngu on Riia moemuuseumis pool aastat.