Kajar Kase maailma tabanud ahistamispaanikast: mina usun neid süüdistusi

"Kui sa ikka ahistad kedagi, on see sigadus, nendele naistele tuleb au anda, kes on välja tulnud," rääkis Kase ETV saates "Ringvaade".

Kõigest kuu ajaga on avalikkuse ette toodud 24 erinevat võimukat meest, keda on süüdistatud ahistamises. "Mina küll usun neid süüdistusi, kus on rohkem kui üks juhtuma ja need on enamike nende meeste puhul," ütles Kase, kes ei arva, et ohvrid oleksid välja tulnud mingis kuulsusejanus.

Kase sõnul sai kõik alguse produtsent Harvey Weinsteinist, keda süüdistab 84 naist aastatepikkuses ahistamises. Üllatuslikult on ahistamisskandaali sattunud ka andekas näitleja Kevin Spacey, keda süüdistavad ahistamises mitmed mehed ning kaheksa tippseriaali "Kaardimaja" töötajat.

"Oluline on see muster, kus inimene, olles ülemus-alluv suhtes kellegagi, kasutab seda suhet ära, kus ta justkui eeldab, et tema alluvuses töötades peaks veel midagi tegema," selgitas Kase ahistamislaviini tagamaid.