12-aastane Randmar unistab päris oma lõõtspillist

Randmar on unistanud mõned aastad omaenda lõõtspilli mängimisest, kuid selleks on puudu pill.

Randmar on 12-aastane ja õpib Tapa muusika- ja kunstikoolis kuuendat aastat mandoliini ja neljandat aastat karmoškat, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Ka õpetaja Martin arvab, et Randmar võiks edasi areneda ja alustada lõõtspilli õpinguid. "Ma saan aru, et nad on pilli juba tellinud, suvel Viljandi folgil said pilli proovida. See unistus on nii kaugel, et kui saaks selle raha veel kokku, see ei ole teatavasti odav lõbu," rääkis pilliõpetaja, lisades, et uus korralik lõõtspill maksab kuni 5000 eurot.

Randmar on esinenud Virumaa noorteorkestriga ja ka õpetaja Martin Mülleriga Viru Folgil, Eesti Laste ETNO laagriga kahel aastal Viljandi pärimusmuusika festivalil, Tallinnas AvaLaval ja jõuluturul. Poiss on kahe aasta tänavamuusiku teenistuse alles hoidnud ja tal on pea pool lõõtsaraha koos.

Ühel päeval kogus poiss pillimänguga pea tuhat eurot. "Mängid kaua, võib-olal viis-kuus tundi," rääkis Randmar oma edu saladusest.

Selleks, et endale lõpuks unistatud pill soetada, kogub Randmar toetajaid Hooandjas.