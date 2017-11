Ivo Linna: ma ei viitsigi iga pisema moevooluga kaasa minna

"Ma ei saa ju ka kogu aeg jääda sellele tasemele, et teeme asja nii nagu 1967. aastal tehti, see oleks ka nõme. Samas on selge, et ma olen juba nii kaua laval olnud, et ma iga pisemagi moevoolu ja tuulepuhanguga ei viitsikski kaasa minna. Ma olen ikkagi see, kes ma olen," lausus Linna ETV2 saates "Eesti TOP 7".

Samas on Linna rõõmus, et ansambel Supernova on tema muusikale värskust juurde toonud. "Tore, kui noored poisid toovad värsket hingust ka juurde. Mul on nende paistel ennast väga hea soojendada," naljatas Linna. "Las nad teevad nii nagu nemad tahavad. Pigem on see sümpaatne teineteist täiendav koostöö, me ei inise ega irise omavahel," lisas ta.

Uues videos "Saame kokku" on Linna toonud kaamerate ette terve rea Eesti kuulsusi. Nende seas näiteks noorte seas populaarse Karl-Erik Taukari. "Eks sa pead endale maksujõulist publikut kasvatama, kui nalja teha. Tegelikult asjad käivad mõnikord spiraali mööda," rääkis Linna, kes tõdes, et paljud asjad, mis olid tema ajal moes, on ka nüüd moes - näiteks vinüülplaadid.

Suur Loterii

Uut muusikat tutvustab Linna kontserdituuril Suur Loterii. "Huvi on ja tuur on selles mõttes haruldane, et me panime proovis kontserdikava paika, me pole pidanud ühtegi lugu kuskile mujale tõstma, välja vahetama, ära jätma või midagi juurde panema," oli Linna rõõmus.

Muusik lisas, et on rahva reaktsioonist järeldanud, et kaval on teatud pinge olemas. "Kes ootavad vanemaid laule, saavad neid ka ja need uued on ka kuidagi väga hästi vastu võetud. Keeruline on uut lugu mõnikord sisse sööta, sa pead laulma ja laulma, aga tundub, et need lähevad," arvas Linna.

Kontserdikavas on palju uusi lugusid ning Linna sõnul jagub tal sõnu, mida värsketes palades öelda. "Ma ei tea, kui palju inimene areneb elu jooksul, ma loodan, et ma olen arenenud, mingid väärtushinnangud on muutunud, tekkinud juurde, sa hakkad filosoofilisemalt neid elu asju võtma. Hea on, kui saad laulda väga he d teksti, hea on, kui see tekst on nii hea, et sa laulad ja leiad iga korraga ridade vahelt midagi uut ja meil on neid luuletajaid, kelle tekste laulad erakordselt hea meelega," tunnistas laulja.

Uued lood meeldivad Linnale aga juba seetõttu, et saab nendest kujundada oma nägemuse. "Seda uut skulptuuri luua või maali maalida on huvitav töö," rääkis mees.