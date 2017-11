Jakko Maltis liitus Noorkuuga

Ansambel Noorkuu teatas, et nende ridades on uus laulja Jakko Maltis.

"Pole päris pikka aega teiega suhelnud ning sellel on olnud loomulikult ka põhjus. Nimelt on veidi muutunud meie ansambli koosseis ning oleme leidnud endale uue laulja, keda ilmselt paljud muusikasõbrad on varasemalt Eesti muusikamaastikul kohanud," teatas bänd Facebooki lehel.

Bänd lubas, et kohe-kohe on ilmumas tuliuus laul, mis on eestikeelne ja täiesti enda tehtud.

Järgmisel nädalal kuulutatakse välja Noorkuule traditsioonilised jõulukontserdid.

Nii Jakko kui ka Noorkuu laulja Martti Meumers käisid 1. novembril telemajas Eesti Laul 2018 konkursile oma laule toomas. Maltis esitas oma soolopala, Meumers esindas aga Noorkuud. Seda, mis lood kogumiskasti potsatasid, mehed täpsustada ei soovinud.