Galerii: muusikaagentuur Apollo Music tähistas koostööd Eesti artistidega

Apollo peakontor asub Kopenhaagenis, teised Oslos, Varssavis ja Buenos Aireses. Tallinna büroo avati 2014. aastal. "Eesti on digitaalne riik, mis kasutab eesrindlikku tehnoloogiat. Soovime eestlastelt õppida ja digitaalsele arengule kaasa aidata," mainins tegevjuht Claus Kaiser Evald Andersen.

Eesti muusika potentsiaal on Claus Kaiseri Evald Anderseni sõnul tohutult suur. No Angel Records on sõlminud lepingu 11 kohaliku indie ansambliga, näiteks artistidega Lepatriinu, Avoid Dave ja Helen Adamson. Apollo Music on aastaid teinud koostööd heliloojate ja produtsentidega nagu Marco Margna ja Arian Levin.

Eesmärgiks on näidata ansamblite ja nende muusikat maailmale. "Me oleme muusikaagentuur, seega teame, et muusika sünkroniseerimine reklaamis, treileris või filmis on suurepärane võimalus loomingu esitlemiseks muusika tarbijale. Oleme seda edukalt teinud oma Taani muusikutega ja nüüd teeme seda ka meie andekate Eesti ansamblitega," lubas Claus Kaiser Evald Andersen.

Apollo Music on esindatud 20 riigis, Eesti kontor tegutseb Baltikumi ja idasuuna peakorterina, teenindades Leedut, Venemaad ja mitut SRÜ riiki. "Eestil on ideaalne asukoht ja palju andekaid loojaid, mis muudab asukoha meile ideaalseks," ütles Claus Kaiser Evald Andersen.