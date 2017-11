Menusaade "Müstiline Venemaa" tähistab 20. sünnipäeva oktoobripöörde valguses

Vikerraadio ühendab kaks sündmust ning kutsub kuulajaid teisipäeval, 7. novembril kell 18 avalikule salvestusele, kus vestlusringis arutavad oktoobripöörde ja selle tulemuste üle saatesarja autor David Vseviov, ajaloolased Toomas Hiio ja Jaak Valge, vestlust juhib Peeter Helme.

Igal pühapäeval kell 11.20 kõlab Vikerraadio eetris Venemaa ajaloole pühendatud saatesari "Müstiline Venemaa", mis käsitleb erinevaid külgi ja epohhe Venemaa ajaloo algusest kuni 20. sajandini. Vaatluse all on nii poliitiline ajalugu kui ka kultuurilugu. Sari on korduvalt valitud kuulajate lemmiksaateks, viimati Vikerraadio 50. sünnipäeva kuulajaküsitluses tänavu aprillis.

24.–26. oktoobril 1917 toimunud riigipöörde käigus kukutasid bolševikud Venemaa Ajutise Valitsuse, loodi Nõukogude Venemaa ja siis juba Nõukogude Liit. Saatejuht David Vseviovi sõnul võib lihtsustatult öelda: "Võimule pääses mafioosne struktuur oma saatanliku kavalusega."

Kantar Emor raadioauditooriumi uuringu kohaselt kuulab iga "Müstilise Venemaa" saadet keskmiselt 53 000 inimest. Sarja järele kuulamise üldarv on ületanud kahe miljoni piiri: täpsemalt on seda Vikerraadio koduleheküljelt või mobiilirakendusest järele kuulatud 2 360 128 korda. Kõige enam on huvi tuntud saate vastu, kus arutati, kuidas Stalin asus hävitama bolševistlikku ladvikut.

Saatesarja "Müstiline Venemaa" autor on David Vseviov, helirežissöör Maris Tombach. Kuni 2003. aastani oli sarja kaasautor Terje Soots. Saade on eetris alates 1997. aastast, seda saab kuulata Vikerraadiost pühapäeviti kell 11.20 ja kordusena kell 21.20.

Vikerraadio saatesarja "Müstiline Venemaa" 20. sünnipäeva tähistamise avalik salvestus toimub teisipäeval, 7. novembril kell 18.00 ERRi uudistemaja raadio 1. stuudios. Sissepääs on kõigile tasuta. Esinejatelt saab küsimusi küsida ka publik saalis.