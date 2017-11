Kevad on tärkamise ja sünni aeg. Puurmanis Puutsa talus oli poegimise aeg. Ja oh imet - kahte lehma õnnistati kaksikutega, mis lehmade puhul on sama haruldane kui inimestelgi.

Saatejuht on Wend, režissöör Mihkel Ulk. "Wend Weis" on eetris reede õhtuti kell 20.30 ETV-s.

