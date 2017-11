Karl-Erik Taukar esitles "Terevisioonis" oma uusimat singlit "Ei"

Lugu on pärit Taukari 2016. aastal ilmunud albumilt "Kaks".

29. detsembril annab Taukar kontserdi Tallinnas Saku Suurhallis.

"Meil on tõesti sellises nooruslikus uljuses esimese eestikeelse ansamblina ettevõetud hullumeelne projekt teha Saku Suurhallis soolokontsert," selgitas Taukar.

"Miks me teeme seda Saku Suurhallis? Tahame mängida soolokontserdina oma muusikat paljudele inimestega korraga ja teha seda sellise produktsiooniga nagu me ise tunneme et on õige," rääkis muusik. "Et saaksime öelda seda, mida tahame öelda just nii nagu ka visuaalselt ja heliliselt on kõige mõistlikum ja kihvtim seda teha," lisas ta.

Kontserdile on oodata ka mitmeid üllatuskülalisi.