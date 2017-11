Hedvig Hanson loobus Pearu Pauluse tõttu euroloo "Nagu merelaine" esitamisest

"Kiindusin Pearusse juba enne nendega koostöö alustamist," meenutas laulja Hedvig Hanson Õhtulehele tänase sünnipäevalapse, Pearu Paulusega tutvumist, öeldes, et talle läks väga hinge, kui kuulis meest esitamas laulu "Love always wins".

Ühe eredama ja õrnema hetkena meenutas lauljatar koos Pearuga dueti "Kallim kullast" laulmist. Algselt pidi Hedvig esitama Ivar Musta kirjutatud lugu "Nagu merelaine", aga loobus sellest, et koos Pearuga laulda: "Ma aimasin, et "Nagu merelaine“ on kindla peale võidulugu, seepärast otsustasin sellest loobuda, kuna tahtsin, et Pearu Pauluse "Kallim kullast" oleks lugu, mis Eurovisioonile läheb," põhjendab ta.

Nii valiti "Nagu merelaine" esitajaks Silvi Vrait.