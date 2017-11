Tondiraba jäähallis kuuleb Apocalyptica tšellometalit

Klassikaraadios on hingedepäevale järgneval ööl eriprogramm meditatiivsetest kontsertidest ja helialbumitest. Programm saab alguse täna kell 19 ülekandega Tõnu Kõrvitsa igavikulistel mõtetel kulgevalt teose "Lageda laulud" kontserdilt Tallinnas Jaani kirikus. Kell 20.30 on eetris Soome helimeistri Einojuhani Rautavaara "Vigilia".

Apocalypticasse kuuluvad neli tšellisti Eicca Toppinen, Perttu Kivilaakso, Paavo Lötjönen, Antero Manninen ja trummar Mikko Sirén. Oma 20-aastase karjääri jooksul on ansambel interpreteerinud paljude artistide loomingut – Slipknot, the Rasmus, HIM, Sepultura, Guano Apes, Rammstein jne.

4. novembril esineb Tallinnas Soome tšelloansambel Apocalyptica, tähistades maailmaturneega 20 aastat albumi "Plays Metallica by Four Cellos" ilmumisest.

