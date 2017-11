Rännumees jõudis tagasi jalgrattareisilt ümber maailma

Endine Kuperjanovi pataljoni kaadriväelane Heini Räämet kannab ümbermaailmareisi pikkust habet. Ta otsustas seda mitte enne koju jõudmist maha ajada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Räämetile meeldivad erinevad kultuurid, kohtumised ja loodus ning kõige suurem huvi on Aasia ja Lõuna-Ameerika vastu. Need on aga piirkonnad, kus pole lihtne siin levinud keeltes suhelda.

"Piisab ka kehakeelest, kui üksteisest muudmoodi aru ei saa. Või siis ka joonistamisest," selgitas Räämet.

Reisiks valmistus rännumees viis aastat, õppides ja raha kogudes. Raha kulus umbes 14 000 eurot. Jalgratta pani ta aga ise kokku - uued jupid, vana raam.

"Seda ma tegin turvalisuse kaalutlustel - kui rattal on vana välimus, siis on suurem šanss, et seda ei varastata tee peal ära," rääkis ta.

Sõita tuli igasuguse ilmaga ja erinevates teeoludes. Ratas pidas lõpuni vastu, kuigi seda tuli putitada. Liikluskultuuri pingerida kujunes samuti välja.

"Austraalias oli raske sõita 60-kraadise kuumusega päikese käes, kanda kaasas 15 liitrit vett ja kus vahemaad on 250 kilomeetrit. Indoneesia oli üks minu reisi kõige raskestiläbitavam etapp. Ma isegi ei olnud kindel, kas ma tulen sealt eluga välja. Üldiselt India oli halva liikluse edetabelis kolmandal kohal peale Indoneesiat ja enne Brasiiliat," rääkis Räämet.

Inimesed olid kõikjal abivalmid - Austraalias peatusid autod ja ratturile pakuti vett, Aserbaidžaanis pakuti pidurooga.

"Tais näiteks olid turistidele suunatud pommirünnakud. Lihtsalt politseiauto saatis mind piirile ära," tõi ta veel ühe näite.

Heini Räämet ei arva, et ta on pärast reisi teistsugune inimene.

"Ma nüüd ei pea ennast teistmoodi inimeseks. Ma lihtsalt olen rändur," märkis ta.

Viimane etapp reisist on rattasõit Otepääle koju. Siis on see reis läbi ning algab ettevalmistus järgmiseks - siis tuleb läbida sada riiki.