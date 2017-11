Väike-Maarjas panid teadlased maja põlema, et testida tulekindlust

"Ringvaade" käis kaameratega kohal Väike-Maarjas, kus toimus 1. novembril suur eksperiment, mille käigus pandi põlema spetsiaalselt katse jaoks püstitatud maja, et uurida tulekindlust ja vaadata, kuidas erinevad materjalid reageerivad.

Arhitekt Indrek Allmann sõnas, et eksperiment saab olema põnev, kuna inimesed arvavad, et puit põleb väga kiiresti. "Mulle tundub praegu, et ei tule midagi põnevat ning hoopis põlemasaamine saab olema keeruline."

Majja oli paigutatud kümneid erinevaid mõõdikuid ja andureid, et uurida, milline on temperatuur ruumis, seinte pinnal, akendel ning kuidas peavad erinevad materjalid leegile vastu.

Algul on maja keeruline põlema saada, mille jaoks lõhuti ka alumise korruse aknad. 47 minutil sai leek aga hoo sisse. "Maja on põlenud umbes 80 minutit ning tuli hakkab sees juba vaikselt kustuma," selgitas TTÜ teadur Alar Just.