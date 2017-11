Eestis loodi LGBT koor: me ei pane blokki ette ka sirgetele sõpradele

"See idee tekkis jaanuaris ja on keenud minu juba pikemat aega. Põhjus selleks oli see, kui ma jaanuaris läksin ühele homokeskuse teeõhtule ja teemana kerkis probleem, et LGBT kogukond ei ole väga tihedalt suhtlev või koos. Üritusel tulevad inimesed sinna juhuslikult, ei ole püsivat meeskonda, kes koos töötaks," rääkis koori looja Pearu Pung Raadio 2 saates "Agenda".

Koori üheks eesmärgiks on näidata LGBT kogukonda kui Eesti kultuuri panustavat seltskonda. Just seetõttu ei peaks Punga sõnul suhtuma ettevõtmisesse skeptiliselt. "Kui me ei näita ennast, siis inimesed ei harjugi sellega, et on olemas teistsuguseid inimesi. Nad võiksid hakata tajuma, et rahvuslikkus ja LGBT kogukond ei ole vastandid," rõhutas Pung ja lisas: "Nad võiksid olla sellega rahul ja toetavad."

Pung loodab, et uus koor loob põhjuse LGBT kogukonnaga tihedamaks läbikäimiseks. "Selle kogukonnaga liituda võib olla raske, kui ei ole motivatsiooni. See koor olekski motivatsioon. Osadele inimestele meeldib laulda ja siis nad tuleksid tihedamini ligi," põhjendas Pung.

Kuigi kooril pole veel koorijuhti, ootab Pung kõiki huvilisi ennast üles andma. Esimene proov tehakse sel laupäeval ning alustuseks õpitakse selgeks Cyrillus Kreegi Taaveti laulude psalm 104.

Praeguseks on kooriga liitunud 26 inimest, neist kolmandik on mehed. "Meil on tugev segakoori alus olemas, aga üritame seda kahesust väga vaka all hoida, et on mehed ja naised, sest mõned ei defineeri end mehe ega naisena, seega me kasutame häälerühmade terminoloogiat," selgitas Pung lähemalt.

Kooriga liituma on oodatud ka need inimesed, kes end LGBT kogukonna liikmena ei defineeri. "Minu meelest ei tohiks olla piiranguid, me ei pane blokki ette ka sirgetele sõpradele, ehk kõik, kes tahavad liituda, on teretulnud," kinnitas Pung.

Esimesed kontserdid loodetakse värske kooriga anda juba jõulude ajal. "On tugev ambitsioon jõuluajal mingi kontsert üles seada mõnes kirikus ja muidugi on plaan minna laulupeole. Siis jääks LGBT paraaditsemise maik ära ja LGBT kogukond saaks lippu lehvitada ka ilma selleta, et oleks ainult pride'il. Lisaks tugevdab see kogukonda, mis mulle väga meeldib," tõdes Pung.