Viola Salu: ETV2 on vajalik alternatiiv sisutühja meelelahutuse võidukäigule

1. novembril asus ametisse ETV2 uus peatoimetaja Viola Salu. ERR Menule antud intervjuus ütles värske juht, et ETV2 fookust ta muuta ei plaani, kuid plaanis on edaspidi kaasata rohkem noori ja pakkuda huumorit.

ETV2 on aastatega arendanud endale selge profiili, kus on omal kohal filmikunst, sarjad ja lasteprogramm. Kas selliseks jääb ETV2 fookus ka edaspidi?

ETV2 fookus ei muutu, oleme endiselt kanal lastele ja sügavama kultuurihuviga inimesele, aga üritaks oma vaatajaskonna hulka saada kõige raskemat sihtgruppi - noori.

Värske juhina on teil ilmselt ka mingisugune omapoole visioon, kuhu võiks kanal areneda. Millised on peamised muutused, mida läbi viima hakkate?

ETV2 on leidnud vaatajate hulgas oma kindla kohta. Sellel rajal tahaks edasi käia, aga soov on kaasata rohkem noori, pakkuda huumorit ja esitleda mõtlemapanevaid teemasid.

Isiklikult pean ETV2 suurimaks tugevuks just häid filme, mida jõuab kanalile ehk rohkemgi kui vaadata jõuaks. On teil mingid konkreetsed nimed, mida julgete välja lubada, et varsti saab ETV2 ekraanilt näha?

Novembris jõuavad kolmapäeva õhtul eetrisse festivalidel võidutsenud väärtfilmid "Toni Erdmann" ja "Elle" (samuti tuleval nädalal Jim Jarmuschi "Paterson", toim.).

Dokfilmidest saab peagi näha muusikasõprade ja eriti Nick Cave'i austajate maiuspala "20 000 Days on Earth". Uue aasta alguses jõuab eetrisse Sundance'i filmifestivalil auhinnatud omanäoline dokfilm "All These Sleepless Nights".

Millisena näete ETV2 positsiooni viie aasta pärast?

Soovin, et ETV2 oleks kanal, kus lastevöönd kaasaks lapsi energilise ja inspireeriva programmiga, kus on maailma mõtestavaid ja arutelusid sütitavaid saateid ning jätkuvalt tugev filmiprogramm. Soovin, et ETV2 programm oleks enam märgatav ja et sellel oleks võime juhtida tähelepanu ühiskonna kitsaskohtadele.

Olete öelnud, et soovite kaasata kanalisse rohkem noori. Mida selle all silmas peate?

Usun ja loodan, et noorte toodetud sisu pakub huvi noorele publikule. Seega on plaan kaasata noori nii nõu kui jõuga saadete loomisel.

Kas plaanite tulevikus katsetada ka mingite valdkondadega, mis on seni ETV2 poolt puutumata?

Kõige keerulisem žanr televisioonis on huumor. Just sellega tahakski katsetada, et tõsta esile ühiskonna valupunkte.

Milline on ETV2 sihtgrupp, kellele see kanal suunatud on?

ETV2 on nagu kvaliteetne assortiikarp, kus leidub midagi head nii lastele kui noortele, aga ka kultuuri ja sporti hindavale vaatajale. Jõukates riikides on sellise sisu kandmiseks tavaliselt 3-5 eraldi telekanalit, aga meil on üks ja südikas ETV2.

Kas ETV2 on vajalik, arvestades praegust maailma, kus telerivaatamine väheneb?

Telerivaatamine väheneb, aga sisu tarbimine mitte. Enne elektrit jutustasid inimesed üksteisele lugusid. Vajadus põnevate lugude järele on ürginimlik ja olen kindel, et see ei kao. Muutuvad vaid platvormid, mille abil saateid ja filme tarbitakse, ja meie ülesanne on tehnilise arenguga sammu pidada.

ETV2 on vajalik alternatiiv sisutühja meelelahutuse võidukäigule. See on koht, kuhu jäävad inspireerivad omasaated ja maailma filmiparemik.